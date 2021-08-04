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Банк «Открытие»: ограничения выбросов в Китае усиливают дисбалансы среди металлов

04.08.2021, 13:05 0 prokazan.ru

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».

Ограничения на выпуск алюминия и стали для достижения цели по выбросам привели к разнонаправленным движениям цен на металлы и сырье для их производства. Котировки алюминия выросли на 3,5% – до $2590/т – по итогам прошедшей недели, достигнув максимального значения за последние три года, на фоне опасений снижения производства металла.

Производители алюминия в китайской провинции Юньнань получили новые распоряжения властей ограничить потребление электроэнергии. Ранее предполагалось, что загрузка предприятий нормализуется уже в начале августа 2021 г., однако новые требования сдвинули ожидания на конец текущего месяца. Участники рынка не ожидали продления ограничений.

В этих условиях производитель алюминия, входящий в группу Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd., сообщил, что не сможет выполнить свой годовой прогноз производства из-за нового раунда обязательных отключений электроэнергии в провинции Yunnan (требование снизить потребление электроэнергии на 30% от текущего уровня). Компания планировала произвести в 2021 г. 800 тыс. т алюминия, однако ограничения уже снизили потенциальный объем выпуска на 35 тыс. т.

Котировки железной руды снизились на 9% до $178,6/т по итогам прошедшей недели на фоне требований ограничения производства стали в Китае.

Региональные власти все большего числа провинций Китая требуют от заводов сократить производство стали до конца этого года, ограничив выпуск уровнем 2020 г. Новости о наводнении в провинции Хэнань и об отмене возврата НДС при экспорте определенной номенклатуры стальной продукции привели к дальнейшему снижению цен на рынке железной руды.

Министерство финансов КНР и Государственная налоговая администрация объявили, что с 1 августа 2021 г. в Китае отменяется возврат 13% НДС при экспорте 23 видов стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (в т.ч. х/к прокат, листовой прокат, жесть, электротехническая сталь и др.). Кроме того, принято решение о повышении экспортной пошлины на чугун и феррохром. Эти меры направлены на сокращение производства стали для достижения цели по выбросам и частичного перенаправления продукции на внутренний рынок для ограничения роста цен в Китае на стальной прокат. Для железной руды данное решение может означать давление на поставки сырья с низким содержанием железа и увеличение спроса на продукцию премиального сегмента 65%Fe и выше.

Помимо алюминия и железной руды, запреты оказывают влияние на производство цинка, стали и другие металлы. Так, цены на цинк выросли по итогам прошедшей недели на 3% до $3031/т.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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Новые законы, которые изменят жизнь татарстанцев с 1 августа
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Ноги и руки связаны: на пляже нашли сумку с телом убитой женщины
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«Солнечные татуировки»: смертельно опасный тренд начал набирать популярность в России
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Бесправные водители: Водителей с серьезными болезнями начнут автоматически лишать прав
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Сколько стоит почка? Женщине выплатили 5 тысяч рублей за удаленную из-за врачебной ошибки почку
05:00, 31.07.2021
Минздрав РФ считает правильным увеличить компенсации за осложнения после прививки от коронавируса
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Женщина решила отомстить своему бывшему мужу и жестоко избила полуторагодовалую дочь
13:35, 30.07.2021
По наводке подруги: 18-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали в отделе полиции
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Во время ссоры взрослых на почве ревности зарезали 10-месячного младенца
11:08, 30.07.2021
Заметал следы: подполковника МВД заподозрили в убийстве школьницы после совершенного им ДТП
08:34, 30.07.2021
Лютующий антипрививочник попытался спалить мобильный пункт вакцинации
07:57, 30.07.2021
Тело пропавшей месяц назад женщины нашли в озере спрятанным в тумбочку, закрученную саморезами
07:46, 30.07.2021
В детской больнице скончался двухмесячный ребенок с коронавирусом
05:00, 30.07.2021
В шоке даже полиция: 29-летний мужчина избил шваброй и изнасиловал свою мать
20:00, 29.07.2021
А ведь даже не генерал: у гаишника-старлея конфисковали автопарк за 40 миллионов рублей
19:00, 29.07.2021
Подросток жестоко избил и ограбил почтальона, разносившего старикам пенсию
15:24, 29.07.2021
Звезду «Штрафбата» нашли дома сильно избитым в предсмертном состоянии
13:43, 29.07.2021
«В Байкал не ссы, носи усы»: бывший мэр Иркутска снял видео-ответ на критику Ильича из Little Big
13:09, 29.07.2021
Обиженный муж слил бизнес-партнерам интимные фото своей бывшей жены, которая не передала ему дело
12:28, 29.07.2021
Российский следователь, посадивший в тюрьму вице-мэра, внезапно умер при странных обстоятельствах
12:08, 29.07.2021
«Сказали, чтоб уходили, больница спит»: 8-летний мальчик умер из-за отказа в медицинской помощи
11:25, 29.07.2021
Названы 7 циничных мошенничеств, на которые ведутся даже самые бдительные
08:00, 29.07.2021
Чиновник оформил мигранту гражданство в обмен на ремонт в кабинете
07:49, 29.07.2021
Сильные и опасные: названы даты предстоящих магнитных бурь в августе 2021 года
07:33, 29.07.2021
Из-за ошибки врачей при ЭКО женщина выносила и родила чужого ребенка
05:00, 29.07.2021
Полиция задержала мать, которая делала закладки вместе с маленьким ребенком
01:00, 29.07.2021
Из-за скандального развода с мужем женщина решила выбросить младенца в окно с 7 этажа
17:27, 28.07.2021
Мать двоих детей привязали тросом за шею к припаркованному автомобилю и задушили
16:52, 28.07.2021
В России предложили запустить отдельные вагоны для женщин в метро
15:49, 28.07.2021
Путин поручил провести школьные выплаты по 10 тысяч рублей досрочно - со 2 августа
12:34, 28.07.2021
Полиция задержала мужчину, угрожавшего убивать православных топором
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Как еще убивает вирус: дважды переболевшая коронавирусом пожилая женщина покончила с собой
11:48, 28.07.2021
Из тела достали швабру и бутылку: отец убил дочь и надругался над ее телом
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Страшный сон кофемана: поставщики предупредили о резком подорожании кофе в августе
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«Простите меня»: Умирающий пациент отправлял жене из больницы отчаянные сообщения
06:00, 28.07.2021
Мужчину похитили и заживо закопали в могилу за долг в 500 рублей
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Врач-реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после комы, и все ли так радужно
20:00, 27.07.2021
Мужчина признался в развращении падчерицы и ее семилетней подруги
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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий тратить детские пособия на табак и алкоголь
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Насильник цинично надругался над продавцом шаурмы
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В Казани задержали насильника с Гомером Симпсоном на майке
11:28, 27.07.2021
В СИЗО найден мертвым член ОПГ Ильдар Лукманов, давший показания на своих подельников
09:50, 27.07.2021
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Специалисты Сбера выявили новый метод кражи денег россиян через популярные мессенджеры
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Полиция завела дело на медсестру, которая уничтожала вакцину от коронавируса в больнице
01:00, 27.07.2021
В правительстве РФ одобрили идею забирать у должников загранпаспорта
20:00, 26.07.2021
Учительница станцевала эротический танец и отправила видео школьнику: он поделился с друзьями
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Помни, турист: ограничения из-за Covid-19 для путешествующих по России
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Кара небесная: пьяные участники крестного хода избили сотрудника полиции хоругвью
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«Вместо лица - месиво»: мужчина похитил собственную жену и избивал ее целые сутки
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Mash: Певица МакSим пришла в себя и начала разговаривать жестами
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Двухлетняя девочка умерла от ВИЧ из-за матери, которая смывала ее лекарства в унитаз
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Трое педофилов выкрали девочку-школьницу прямо из дома
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
11:08, 26.07.2021
Пролежали две недели: жену и сына адмирала ВМФ нашли мертвыми, их жестоко зарезали
09:21, 26.07.2021
Автодорога Казань-Екатеринбург будет стоить вдвое дороже всего Крымского моста
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
08:27, 26.07.2021
Концертный директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
08:17, 26.07.2021
Главный врач онкодиспансера уволился, получив от Минздрава поручение «экономить на пациентах»
07:11, 26.07.2021
Мужчину оштрафовали на 30 тысяч за сообщения о «побочках» вакцины от коронавируса
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15-летнему подростку в санатории стало плохо, медики не смогли его реанимировать
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Мать закрыла маленькую дочь в машине на 35-градусной жаре
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31-летнюю девушку, которая пропала два дня назад, нашли мертвой
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В сборной России на Олимпиаде в Токио появилась первая золотая медаль
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СК передал в суд уголовное дело об убийстве 100-летнего ветерана ВОВ двумя сотрудниками ФСИН
01:00, 24.07.2021
Союз женщин России возмутился отменой штампов о браке и детях в паспорте
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Врачи зафиксировали быстрые темпы старения у переболевших коронавирусом
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Депутата-единоросса арестовали за насилие над несовершеннолетними: он сразу стал экс-депутатом
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Что-то привиделось: 20-летний парень тяжело ранил ножом своего сводного 8-летнего брата
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В больнице уничтожали вакцину от коронавируса и подделывали документы о привитых
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Психотерапевт предупредила россиян о страшной опасности проживания в маленьких квартирах
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Туризм в пандемию: ПЦР-тесты, ковид-паспорта и штрафы за игнорирование Роспотребнадзора
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
09:18, 23.07.2021
Сняли на видео и угрожали оглаской: полиция задержала подростков, изнасиловавших школьницу
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СК: Мать и отчим выставили шестерых детей на улицу, малыши построили шалаш и жили в нем месяц
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В Минздраве предупредили о смертельной опасности для трети всех переболевших коронавирусом
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Нетрезвая блогерша за рулем БМВ устроила танцы рядом с жертвами ДТП, лежащими на земле
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Женщина заявила о совращении ее 10-летней дочки: ищут подростка в футболке со львом
00:01, 23.07.2021
После трехдневной пьянки мужчина решил сделать мир лучше и напал на Mitsubishi Pajero с наждачкой
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу «Пацанки»
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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«Все прошел, а это не осилил»: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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«Живем, как в пещере»: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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12-летнего подростка заподозрили в изнасилованиях трехлетних воспитанников детского дома
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Полиция отказалась считать экс-супруга оперной дивы Максаковой вором в законе
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Пенсионерка разводила кошек и варила котят: полиция проверяет обстоятельства страшной истории
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«Кричала слишком громко»: полиция задержала мужчину, истязавшего шестимесячную дочь
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Ходил без опаски, продавал массажеры: блогеры обнаружили коммивояжера в ковидной больнице
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Увидел тлеющее тело: женщину убило молнией, ее супруг также пострадал
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Женщину разорвало пополам при падении с балкона 25-го этажа
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Роструд разъяснил, законно ли отстранять от работы непривитых от коронавируса
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Мужчине, который убил бывшего прокурора 140 ударами топора, могут дать 16 лет тюрьмы
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Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через «Госуслуги»: как это будет работать?
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Годовалый малыш остался без присмотра и выполз на проезжую часть, чудом не попав под машину
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С 1 августа курорты Краснодарского края закрываются для непривитых
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Шутки кончились: в Кремле заявили, что избегающим вакцинации стоит начать искать новую работу
10:41, 24.06.2021
Мужчина убил грабителей и попытался избавиться от трупов, тела нашли гаишники в машине
10:07, 24.06.2021
Коллекторы начали активнее заниматься долгами юных россиян
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В Кремле рассказали, планируется ли вводить всеобщий локдаун
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Как россияне относятся к обязательной вакцинации - опубликованы результаты исследования
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В России начали разрабатывать программу по вживлению чипов в мозг человека
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Отчим надругался над 9-летней девочкой и заявил, что перепутал ее с 40-летней женой
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Ехали из лагеря: после аварии с автобусами в больницу доставлены 15 детей и водитель
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Следователи задержали 19-летнего организатора детской группы смерти
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83-летний пенсионер клюшкой забил молодого соседа по палате в ковидной больнице
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«Вы че творите?»: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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«Думаю, меня хотели убить»: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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«Нужно достать боль»: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
«Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?»: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью