В Альметьевске минувшей ночью семилетняя девочка выпала из окна на третьем этаже дома на улице Пушкина. Сообщение об этом поступило в экстренные службы уже после полуночи - в 0:15.

На окне не было москитной сетки. Девочка была дома с бабушкой. Пожилая родственница на момент происшествия крепко спала. Остается только догадываться, почему в такое время не спал ребенок.

Девочка осталась жива, ее госпитализировали с травмами обоих предплечий и грудной клетки, сообщает "Реальное время".

Ребенок растет в неполной семье, но на учете семья не стоит. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства, заявили в прокуратуре Татарстана.