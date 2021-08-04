Российским врачам удалось сделать то, чего пока не удавалось никому из их коллег в других странах - они спасли и вылечили пациента со стопроцентным поражением легких.

Все случилось в Краснодарском крае. Пациента с коронавирусом и 100% поражения легких доставили в одну из городских "красных зон" Краснодара из города Кропоткин.

54-летний мужчина был в тяжелом состоянии, и провел в реанимации почти два месяца.

"Врачи совершили настоящее чудо", - написал глава региона Вениамин Кондратьев.