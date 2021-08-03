Казань заняла восьмую строчку рейтинга городов для романтического отпуска в "бархатный сезон".

Возглавляют ТОП-10 Ялта и Сочи – самые популярные города для романтического отпуска вдвоем в начале осени, сообщает сервис Tvil.ru.

"По статистике в «бархатный сезон» туристы бронируют отдых вдвоем от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки", - пишет Tvil.ru.

В Казани отдыхающим за 4 ночи в начале осени нужно будет выложить чуть больше 2 тысяч рублей (средняя стоимость ночи в отелях). Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

В целом ТОП-10 выглядит так (средняя стоимость ночи в отелях города и средняя продолжительность отдыха):