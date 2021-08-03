Казань заняла восьмую строчку рейтинга городов для романтического отпуска в "бархатный сезон".
Возглавляют ТОП-10 Ялта и Сочи – самые популярные города для романтического отпуска вдвоем в начале осени, сообщает сервис Tvil.ru.
"По статистике в «бархатный сезон» туристы бронируют отдых вдвоем от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысяч рублей в сутки", - пишет Tvil.ru.
В Казани отдыхающим за 4 ночи в начале осени нужно будет выложить чуть больше 2 тысяч рублей (средняя стоимость ночи в отелях). Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.
В целом ТОП-10 выглядит так (средняя стоимость ночи в отелях города и средняя продолжительность отдыха):
- Ялта - 3,5 тыс. руб. / 8 ночей
- Сочи - 2,1 тыс. руб. / 9 ночей
- Санкт-Петербург - 3 тыс. руб. / 5 ночей
- Новый Афон - 1,4 тыс. руб. / 10 ночей
- Лахденпохья - 6 тыс. руб./ 7 ночей
- Ростов-на-Дону - 2,1 тыс. руб. / 1 ночь
- Калининград - 2 тыс. руб. / 6,5 ночи
- Кисловодск - 1,7 тыс. руб./ 10 ночей
- Воронеж - 2 тыс. руб. / 6 ночей
комментарии