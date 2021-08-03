В Курской области вынесен приговор директору школы, которая заразила коронавирусом 9 человек. Дело рассматривал Льговский районный суд. Речь идет о директоре школы № 4 города Льгова.

В суде установлено, что женщина, будучи на домашнем лечении от коронавируса, в сентябре прошлого года решила не думать о необходимости карантина и сосредоточилась на рабочих проблемах. Она явилась в школу, провела совещание с сотрудниками. На следующий день у нее подтвердился диагноз - коронавирус.

Среди коллег директриссы 9 человек заразились коронавирусной инфекцией, что было подтверждено обследованием контактных лиц. Суд признал директора виновной и назначил ей штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований - 150 тысяч рублей.

Возмущенная директор-трудоголик обратилась с жалобой в областной суд, но приговор районного суда оставили без изменений.