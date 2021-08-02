Мужчина восстал из мертвых на собственных похоронах, чем привел в состояние шока родственников и друзей, собравшихся у гроба покойника, чтобы попрощаться с ним. Все случилось в ливанском городе Эль-Хирмиль, сообщает Daily Star.

Родные мужчины собрались, чтобы попрощаться с покойным и доставить затем гроб на местное кладбище. Внезапно они заметили, что мертвец дышит и едва заметно двигается. Тогда быстро вызвали неотложку и провели покойному сердечно-легочную реанимацию. Он ожил.

Мужчину достали из гроба и отвезли в больницу, где медики признали, что он и правда жив. По какой причине ливанца зарегистрировали как умершего, не сообщается, но не исключается, что мужчина впал в летаргический сон, а медики, констатировавшие смерть, не провели комплексного исследования, чтобы убедиться, что человек и правда умер.