16-летний подросток из Башкирии жестоко избил и ограбил почтальона, разносившего старикам пенсию. Добычей юного изверга стали почти 500 тысяч рублей, которые предназначались для выплат по старости. Об этом сообщает управление СК по Республике Башкортостан.

Следователи установили, что нападение подросток совершил днем, около полудня. Он дождался 34-летнюю женщину-почтальона в подъезде дома. Молодой человек нанес женщине множественные удары по голове, вырвал из рук сумку и подался в бега. Чтобы его не нашли, подросток придумал, как ему казалось, хитрый план: спалил кофту, в которой был, и похищенную сумку.

Но меры предосторожности не помогли. Уже через несколько часов его задержали полицейские, деньги были при нем. Потерпевшая опознала подростка. Ему не оставалось ничего другого, как во всем признаться.

Возбуждено уголовное дело.