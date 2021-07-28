Следственный Комитет поверяет обстоятельства смерти 48-летнего предпринимателя из Екатеринбурга. Мужчина попал в институт кардиологии на обследование, и умер после того, как ему сделали капельницу, сообщает E1.RU.

У мужчины были плохие вены, а потому катетер для обследования состояния сосудов решили поставить в шею. И с этого все началось, говорит его супруга:

"Он мне постоянно сообщал в тот день, что происходит в клинике. После установки катетера на шее у него вздулась шишка. Андрей сначала был спокоен, говорил, что, наверное, сейчас придут врачи и всё приведут в норму. Но время шло, и становилось всё хуже и хуже. Кровь поступала в ткани".

Последние слова от супруга были такими:

"Я не знаю, что делать. Если не вытаскивать (катетер), то еще больше будет кровь течь. Сейчас ставят капельницы. Поставили для сворачивания крови уколы. У меня дикция нарушена, поэтому давай потом".

Был собран врачебный консилиум, но пациент уже начал задыхаться и был отправлен в реанимацию. До этого он успел написать жене и 5-летней дочке "Простите меня за все", словно почувствовав приближение смерти. В реанимации мужчина скончался.

Сейчас сотрудники СК разбираются в обстоятельствах, назначены экспертизы.