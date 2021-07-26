Во вторник, 27 июля, часть домов в Казани на время останутся без электричества. Электроэнергию отключат из-за необходимости проведения плановых работ на электросетях. Об этом предупреждает казанцев официальный сайт мэрии.

В течение светового дня с 8:00 до 17:00 свет отключат в домах по адресам:

ул. Химиков, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 59, 61, 63, 65;

ул. Гудованцева, 43/1, 43/4, 45, 49, 51.

Отключения продолжатся и в среду, 28 июля, о чем оповещает АО "Сетевая компания". Свет в среду отключат с 9:00 до 16:00 на улице Бондаренко в домах №27, №28, №29 и №29а.