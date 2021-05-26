В Саратовской области проводится проверка из-за 27 заключенных, которые объяви голодовку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по области.

«В лечебно-исправительном учреждении 27 человек отказались принимать приготовленную в столовой пищу. Также они отказываются от медпомощи. Поведение объясняют тем, что не согласны с проведением плановых обысков, хотят получать продукты питания домашнего приготовления и посылки и передачи сверх установленного законом лимита», - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства заключенные сломали камеры видеонаблюдения в помещениях. Ситуация находится под контролем сотрудников УФСИН по региону.