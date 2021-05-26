Банк «Открытие»: Татарстан готов к завершению госипотеки

Банк «Открытие» совместно с ИА «РБК – Татарстан» провели в Казани «круглый стол», посвященный развитию жилищного строительства в регионе. Об основных трендах рынка жилья рассказал Константин Енин, управляющий директор отдела отраслевой экспертизы аналитического управления «Открытие Research».

Как отметил в ходе выступления Константин Енин, сейчас на рынке жилья РФ и Татарстана наступило недолгое затишье – ажиотажный спрос на жилье, подогреваемый льготной ипотекой, завершается, а фактор пандемии практически перестал вносить неопределенность. «Но уже известны новые факторы, которые могут значительно изменить ситуацию на рынке: завершение льготной программы по ипотеке и повышение ключевой ставки ЦБ. И главным вопросом для рынка остаются его перспективы после завершения госипотеки под 6,5%», – рассказал спикер.

По его мнению, рынок жилой недвижимости Татарстана готов к новому этапу. Благодаря льготной госипотеке и своевременной поддержке отрасли, особо острый период 2020 года преодолен с небольшими потерями, а по итогам года даже продемонстрированы рекордные показатели продаж. Так, по итогам 2020 года в Татарстане зарегистрировано свыше 21 тысячи ДДУ, что на 16% выше показателей предыдущего года. «Программа масштабной льготной ипотеки справилась со своей основной задачей – сохранить темпы строительства на достаточном уровне. В частности, в Татарстане объем текущего строительства многоквартирного жилья снизился несущественно, и это позволит республике быстрее вернуться к высоким объемам строительства. Кроме Татарстана в ПФО схожую динамику показали Башкортостан и Пермский край, а в Пензенской области и Удмуртии этот объем вырос. В других регионах ПФО зарегистрирован спад динамики пополнения предложения на рынке жилья», – добавил он.

«Благодаря долгому снижению ипотечных ставок и введению рекордно низкой ставки в 2020 году, спрос оставался высоким. Это позволило сохранить доступность ипотеки и, соответственно, жилья, – продолжил докладчик, – В Татарстане средний ежемесячный платеж по ипотеке после введения льготной ставки опустился ниже уровня 2019 года и превысил его только в марте 2021 года, когда достиг 24 671 рублей в месяц».

Важно, что большинство ипотек на первичное жилье в прошлом году было выдано по ставкам ниже рыночных, при этом рост цен вернул их доступность на тот же уровень, что и до введения субсидии. «Для нормализации рынка необходимо снизить зависимость спроса и предложения от непосредственной госпомощи, поэтому наиболее вероятно, что госипотеку под 6,5% оставят только в наиболее проблемных регионах. Татарстан относится к одним из наиболее развитых и благополучных рынков жилья в стране, поэтому с высокой долей вероятности госипотека в текущем её виде в республике завершится в этом году», – подчеркнул Константин Енин.

«Учитывая новый цикл повышения ключевой ставки, во многих регионах, особенно с развитым и ликвидным рынком жилья к которым относится и Татарстан, во второй половине года ставки по ипотеке резко вырастут. Для сохранения темпов продаж девелоперам потребуется снизить цены до уровней, соответствующих платежеспособному спросу. Однако учитывая рост цен на строительные материалы и методику продаж новостроек, многие девелоперы предпочтут снизить продажи, но сохранить цены на прежнем уровне, дожидаясь восстановления платежеспособного спроса», – заключил он.

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