В Казани 25 мая в 18:08 в школе №65 по улице Шамиля Усманова прошла эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре. В это время учеников уже не было, шло родительское собрание. 20 человек эвакуировались до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в вестибюле первого этажа. Силам пожарной охраны дан отбой.