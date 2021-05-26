В Казани первоклассника обвинили в соучастии расстрела в 175-ой школе. Заявление в полицию написали родители детей 1 класса 187-й школы, подписалась под ним и администрация. Мать ребенка была ярым противником побором, и понимания между ней и коллективом не наблюдалось.

Жалоба поступила в отдел по делам несовершеннолетних. Под ней, по сути обвиняя ребенка с пособничестве кровавому убийце Галявиеву, подписались 19 родителей и администрация школы. В жалобе говорится, что мальчик является террористом, он находился с палкой в руках " в виде автомата" в 175-й школе в день расстрела, 11 мая.

Также учительница подтвердила, что первоклассник опасен. Теперь ребенка и родителей вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних, а начальник ОП Гвардейский дал поручение возбудить административку, будет поднят и вопрос лишения родительских прав.

11 мая ребенка утром действительно повели на прием в поликлинику на Бигичева, неподалеку от 175 школы, а после учительница просила всех детей забрать.

Подробности этой истории мы выясним и расскажем вам в самое ближайшее время.