В Нижегородской области суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве 9-летней девочки. Об этом пишет «Лента.ру».

Ранее тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. Под подозрения попал сожитель ее матери. Оказалось, девочку видели в его компании, а после этого она не вернулась домой. Также мужчина имел судимости за грабежи, разбойные нападения и нанесение тяжких телесных повреждений.

В результате суд приговорил обвиняемого к пожизненному лишению свободы.