В Татарстане прозвенел последний звонок и наступила горячая пора экзаменов. Учителя на нервах, дети тоже. Спокойствие внушает единственный репетитор, который верит в силы своего студента и обещает его родителям успешную сдачу экзамен на 90%. А что же остальные 10%?

Корреспондент ProKazan.ru посчитал, сколько обойдется репетитор для выпускников, можно ли на этом заработать и поговорил с родителями выпускников, педагогом и репетитором.

Мы решили узнать, на сколько потратится родитель, если наймет репетитора для своего ребенка, занимаясь дважды в неделю. Один урок русского языка на 2021 год в Казани стоит от 350- 500 рублей. Математика: от 400- 700 рублей, согласно данным PROFI.RU. Месяц вложений в багаж знаний ребенка помимо школы вам обойдется в 3000-5000 рублей. Это стандартные уроки. Однако, если вам нужна подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, то стоить все будет значительно дороже. Например, подготовка к ЕГЭ по русскому языку стоит от 600, по математике от 700 рублей.

Сколько же зарабатывают репетиторы Казани на сегодняшний день? На сайте hh.ru (сервис поиска работы) работодатели предлагают зарплату репетиторам по русскому языку от 15 до 50 тысяч рублей, а для преподавателей русского языка и литературы заработная плата начинается от 25 - 30 тысяч рублей. Также на PROFI.RU (сервис поиска специалистов) ставка репетитора обозначается от 300 до 3 тысяч рублей за час независимо от формы занятия: дистанционно или дома. То есть репетитор может зарабатывать больше преподавателя на 5, 10, 20 тысяч рублей. Но может и меньше, ведь репетиторство – это нестабильная работа. Ученики могут пропадать, а эмоциональное состояние – выгорать. Родители в ужасе от того насколько им придется раскошелиться в ближайшие месяцы, однако стоит ли судить работу самозанятых специалистов так поверхностно?

Дело в том, что репетитор не всегда может работать без агентств, дополнительных платных сайтов или приложений. Если повезет, сарафанное радио может принести прибыль, но для этого нужны годы. Немалую часть суммы от заказа репетитор отдает сайту или приложению, которые находят ему учеников. Например, ученик готов платить от 550 - 1100 рублей за урок. Репетитору необходимо будет отдать после первого платного занятия 800 рублей за то, что сервис помог ему подобрать клиента. Или на других сайтах от каждого заказа придется отдавать несколько процентов посредникам. Без этого на рынке труда никак: одна конкуренция. Ведь каждый пятый выпускник 11-го класса норовит стать репетитором, особенно те, кто успешно сдал экзамен от 80-90 баллов. Также цена зависит от того, насколько в действительности репетитор гарантирует хорошие результаты и то, насколько он углубленно разжевывает материал для ученика. Нужно отметить, что некоторые дети совсем «плавают в предмете», поэтому с такими учениками особенно трудно заниматься, за что не грех поставить ставку повыше.

Не все так однозначно со стороны репетиторов. Как мы уже упоминали, ежегодно каждый пятый выпускник пробует себя в роли репетитора, ведь стипендия не всегда высокая, а у некоторых ее вовсе нет. Они берутся за вашего ребенка, но из-за отсутствия педагогических навыков не способны объяснить материал ученику. Но случается и такое, что репетиторы, слишком стары, они пресытились «детским непонимающим взглядом», поэтому такие самозанятые могут вовсе отпугнуть ребенка от изучаемого ребенка. Получается, что вы никогда не угадаете, на какого репетитора наткнетесь, поэтому стоит ориентироваться на отзывы.

О подготовке своего ребенка к колледжу нам рассказала Ландыш, мама девятиклассника из Сарманово:

«Мы не водим ребенка к репетитору, потому что считаем, что он может со всем справиться сам. Мои двое уже взрослых сына также готовились к ОГЭ без репетиторов и хорошо сдали экзамены. В этом году обязательные предметы - русский язык и математика. Сын желает поступить на повара технолога. На репетиторов нужно время, деньги. Также мы живем в селе Александровка, а сын учится в Джалиле, поэтому было бы неудобно заниматься в соседнем поселении. До этого сын ходил 2 года к репетитору по английскому языку, но его успеваемость не изменилась сильно. Помним, как нашим учителям не нравилось то, что мы водим детей к репетиторам, они считали, что сами хорошо справляются с обучением детей. Кажется, это была негласная конкуренция между репетиторами и учителями. Но сыну нравилось посещать дополнительные уроки английского языка».

О подготовке к ЕГЭ родителям приходится задумываться еще в 10 классе. О том, собираются ли водитель ребенка к репетитору, рассказала Ляйля, мама десятиклассника из Казани.

«Сын учится в 10 классе, мы не ходим к репетиторам, потому что он учится на 4,5. Он учится в профильном лицее. На ЕГЭ он будет сдавать профиль химию, биологию. На следующий год я хочу его поводить не к репетиторам, а на курсы подготовки ЕГЭ, где их будут прогонять по тестам. Там ведь есть много хитрых тестов, где важны не столько знания, как внимание. Также я бы хотела водить дочь к репетитору английского языка, но пока она сама не хочет».

Однако не всегда репетитор может помочь решить проблему с успеваемостью: зачастую ребенок просто не хочет учиться. Об этом рассказала корреспонденту Дина, которая подрабатывает репетитором.

«Главная проблема дополнительного образования в том, что родители отдают детей, которые сами не заинтересованы в предмете. Мне было сложно контактировать с ребенком, потому что ему не было интересно совсем, ведь ребенок был больше творческим. А еще дело в том, что у меня нет педагогического образования, лишь лингвистическое. Удобнее заниматься дистанционно, но эффективнее, конечно, выезжать на дом».

Недавно в Instagram вышел ролик, где мама ученика жалуется на то, что репетиторы стоят слишком дорого, а учителя не в состоянии доходчиво донести материал. В чем же проблема?

Почему родители вовсе вынуждены водить детей к репетиторам? Все ли дело в учителях или виноваты сами дети?

Земфира Аглямова, преподаватель русского языка и литературы, рассказала нам о том, что думает о сегодняшней школьной системе:

«Я бы не сказала, что дети раньше были умнее. Более того, сейчас они гораздо информированнее. Просто ученики сейчас не сохраняют «лишнюю» информацию в голове. Материал школьной программы также не намного усложнился. Изменилась лишь методика преподавания. Сейчас введен ФГОС, то есть ученик сам должен научиться добывать знания. Но увы… Опыт показывает, что старая советская школа имела преимущества: ведь там объяснял учитель. По сути, репетиторство – это возвращение к советскому преподаванию: репетитор тщательно объясняет материал сам».