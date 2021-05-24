В Казани работают самые бесстрашные строители, либо не знающие техники безопасности. Именно таких заметили у ТЦ «Тандем».

«Так развлекаются строители нового общежития КГЭУ? Один из рабочих "погрузился" на контейнер башенного крана и завис на высоте 18-го этажа», - отметил автор поста.

В комментариях пользователи отметили, что теперь строителей точно уволят.

«Уволят и правильно сделают»

«Зато какие виды»

«Сразу троих и уволят»

«Где ум у людей? А потом кто будет отвечать, когда несчастный случай произойдет?»

«Мало ведь людей в Казани гибнет, тут еще на очереди».