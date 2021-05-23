Ночью 23 мая у Центра семьи «Казан» спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Спасатели извлекли тело из Казанки в 5-6 метрах от берега и передали сотрудникам полиции. На данный момент устанавливается личность погибшего», - говорится в сообщении.

О плавающем теле сообщили очевидцы. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, за последние сутки это не первое происшествие на воде. 22 мая вблизи Юрьевский пещер спасатели целый день разыскивали пропавшего молодого человека. Позже его тело нашли в Волге.