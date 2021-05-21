Полиция задержала 17-летнего последователя стрелка из Казани, который назвал себя "Помощником Бога", сообщает ZabNews. Молодой человек, вообразивший себя последователем казанского убийцы, является учащимся профессионального училища № 11. Поступок Галявиева его явно вдохновил, после чего молодой житель Краснокаменска создал чат в одной из социальных сетей и приглашал туда всех желающих.

С одной стороны, подросток оправдывал действия Галявиева, пытался его реабилитировать, с другой отмечал, что является "помощником Бога".

Студента уже обследовали психиатры и предварительно поставили диагноз — шизофрения. Сейчас им занимаются сотрудники полиции.