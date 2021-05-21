Следователи Татарстана завершили расследование уголовного дела в отношение 47-летнего жителя Казани. Он обвиняется в создании преступного сообщества, производстве, хранении и перевозке товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в 2012-2013 годы, мужчина с сообщниками начал производство и сбыт фальсифицированной спиртосодержащей продукции, с чужими товарными знаками. Спиртосодержащая жидкость покупалась за пределами Татарстана, после чего доставлялась в Казань и Зеленодольск, где хранилась и передавалась для производства.

Часть «паленого» алкоголя продавалась в торговых павильонах Казани. Преступную деятельность прекратили в 2015 году. В 2017 году 13 участникам вынесли приговор, лидер преступного сообщества скрылся, его удалось задержать только в октябре 2020 года.

Уголовное дело в отношении задержанного с обвинительным заключением передано в суд.