На платформе change.org появилась петиция в поддержку полицейского, которого уволили после того как он опубликовал в сети видео с первого допроса казанского стрелка Галявиева.

«Считаем, что полицейский понёс чрезмерно суровое наказание. Это был первый случай в истории, когда такая информация стала достоянием общественности, и который имел колоссальный резонанс в российском обществе и за её пределами. руководство МВД Татарстана в отношении полицейского Шарафеева Д. поступили очень жёстко и несправедливо, по сути он получил «волчий билет» за гласность в работе в МВД региона», - говорится в тексте петиции.

В заключение правозащитники требуют «немедленно восстановить полицейского на прежней должности».

На данный момент петицию подписали 18 человек из 100.