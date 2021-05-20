Российских заключенных можно использовать активнее и вовсе заменить ими трудовых мигрантов. С таким предложением выступил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, не вернутся ли времена ГУЛАГа, Калашников ответил так:

"Это будут абсолютно новые достойные условия".

Калашников уточнил, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать вполне достойную зарплату. В ГУЛАГе жили в бараках и ни о какой зарплате речи не шло.

Ранее в службе захотели привлечь осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) взамен сокращения их срока заключения.

К 2021 году в России насчитывается 483 тысяч заключенных. 188 тысяч из них имеют законодательное право подать заявление на замену наказания на принудительные работы.