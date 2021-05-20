Сотрудники полиции нашли в лесу украденные по время ЧМ по футболу драгоценности. Кражу совершил гражданин Колумбии, он взял ювелирные украшения на сумму почти 160 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В июле 2018 года на территории Казанской ярмарки при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажу обнаружили в аэропорту. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Стражи порядка установили личность вора. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В сентябре 2019 года обвиняемого задержали в Аргентине, в марте 2021 года экстрадировали в Россию, а в апреле доставили в Татарстан из Москвы. И только сейчас колумбиец признался, куда дел драгоценности - он закопал их в лесу в одном из районов Казани. Точное место он не назвал, а потому полицейские прорыли большой участок местности. Старания увенчались успехом - в лесополосе у Казань Арены нашли 4 мешка с драгоценностями.