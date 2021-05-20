В нескольких городах России планируют начать эксперимент по заказу вина онлайн. Доставлять напиток будет «Почта России», уже сейчас проект готовится к реализации в нескольких городах страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

При этом проект получил поддержку от Минфина, но не одобрен Минздравом.

«Почта здесь может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента — у авторизованных клиентов почты есть простая электронная подпись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента», - отметили в Почте России.

Пилотный проект планируют запустить с июня по декабрь 2021 года в Московской области и Мордовии, хотят привлечь 25 крупных производителей российских вин.



Потребитель сможет сделать заказ на авторизованной площадке, вносит 100% предоплату, далее формируется заказ. Предусмотрен и вариант доставки на дом — клиенту будет нужно доплатить за last mile. Правда, как напоминают авторы концепции, для этого потребуется специальное постановление правительства.

