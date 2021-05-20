Сбербанк начнет предоставлять своим зарплатным клиентам краткосрочные займы на сумму от 1000 до 30 000 руб. со сроком погашения в один месяц, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Новый сервис так и назвали - "Деньги до зарплаты". Чтобы взять займ, нужно воспользоваться мобильным приложением в разделе Кредитование или Мои привилегии. Заявка будет рассмотрена за 2 минуты, деньги поступят клиенту сразу на его карту.

Проценты при этом будут довольно смешными: если клиент берёт, например, 10 000 руб., то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 руб., говорится в релизе кредитной организации.