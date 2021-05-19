В возрасте 53 лет сегодня умерла актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме "Приключения Буратино". Об этом РБК сообщил ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.

"Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы", — сказал он.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера "Буратино" познакомился с ней по дороге в поезде и предложил ей явиться на пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.

Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. В 2018 году у актрисы обнаружили рак.

Фильм "Приключения Буратино" вышел на экраны в 1976 году. Проценко была единственной среди детей, которая говорила в кадре сама: остальных переозвучивали другие актрисы.

Никто из сыгравших в фильме детей не сделал карьеру в кино. Сыгравший Пьеро Роман Столкарц стал врачом и уехал в Израиль, исполнитель роли Артемона Томас Аугустинас эмигрировал в Канаду, стал бизнесменом. Как сложилась судьба Григория Светлорусова (Арлекин), неизвестно, сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов стал режиссером.