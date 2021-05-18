В Казани продолжается разбирательство по факту массового расстрела учеников в школе №175, который произошел 11 мая. После произошедшего многих уцелевших детей, признали не пострадавшими, а свидетелями. Об этом пишет МК.

При этом родители не согласны с этим и опасаются, что не смогут следить за ходом расследования дела.

По словам одной из родительницы, буквально несколько дней ещё 15 мая их допрашивали в качестве потерпевших. Разъясняли права, рассказывали, что они будут иметь возможность следить за ходом расследования, присутствовать на суде над убийцей.

«Наших детей, которые лежали в лужах крови своих одноклассников и притворялись убитыми, чтобы спастись, разжаловали из потерпевших в свидетели! Нет, я понимаю, свидетели — это те, кто снимал на телефон из соседнего дома, видел, как это чудовище заходит в школу. А наших почему приравнивают к свидетелям?», - цитирует издание еще одну родительницу.

При этом родителей запугивают экспертизами и постановкой на учет. Некоторые уже отказались от экспертиз, из-за будущего детей, вдруг кто-то не сможет поступить или окружающие будут называть психом.

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