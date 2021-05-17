В Москве подросток сказал подруге, что хочет устроить массовый расстрел, а дома у него нашли оружие.

16-летний парень поделился планами с 15-летней подругой, девочка испугалась и все рассказала маме, женщина сообщила о происходящем в правоохранительные органы.

Подросток начал уверять всех, что он пошутил, однако в доме, где он живет, нашли пневматические автомат и пистолет, револьвер и пустой тубус от ручного противотанкового гранатомета, сообщает Life Shot.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.