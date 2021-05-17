В столице Татарстана в этом году будут благоустроены пять прибрежных территорий, на это из бюджета будет выделено почти 5 миллионов рублей. Тендеры общедоступны на сайте государственных закупок.

Около 2 миллионов из городской казны будет выделено на благоустройство новых водных объектов и прилегающих к ним территорий. Так, планируется привести в порядок озеров Харовое, Адмиралтейский пруд на Речной, пруд на Маршала Чуйкова и два водных объекта на Хусаина Ямашева.

На содержание в порядке пляжей и прибрежных зон в Кировском районе Казани выделят 1,7 миллиона. В Советском районе на те же цели выделяется 1,1 миллиона рублей.

К купальному сезону в Казани до 25 мая должны сдать 7 пляжей. Этим летом казанцам и гостям республиканской столицы должны быть доступны пляжи "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", на озерах Глубокое и Большое Лебяжье, а также организованные места отдыха у воды на озерах Изумрудное и Малое Лебяжье, в парке Победы.