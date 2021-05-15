В сети появилась расшифровка аудиозаписи, которую записали дети во время нападения на школу в Казани. Ее изданию "КП" предоставил один из учеников.

На записи можно услышать, как дети себя ведут: сначала они нервно шутят о происходящем::

"Что-то бомбануло"

"Я не хочу умирать, знаете"

"Я не для этого в школу ходил"

"Скажите родителям "До свидания" - эти и другие фразы сопровождаются нецензурной лексикой и нервным смехом.

Параллельно по громкой связи передают сообщение о том, что детей нужно закрыть в кабинетах. Через пару минут уже раздаются выстрелы вблизи класса, где сделана аудиозапись. Дети пугаются, начинают плакать, успокаивать друг друга и просят сидеть тихо. За дверью кто-то ходит, школьники говорят, что не нужно открывать.

Запись длится семь с лишним минут, на седьмой минуте слышны мужские голоса.

"Полиция, откройте дверь!" - раздается из коридора.

Далее на записи слышен шум, сквозь него учитель говорит школьникам, куда идти, и просит быть осторожнее.

Напомним, при нападении на школу №175 погибли девять человек, ранены 23. Ильназ Галявиев, пришел в школу с оружием, находится под арестом, ему грозит пожизненный срок.