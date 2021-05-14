Трех новых прокуроров в Казани назначил Генпрокурор РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Прокурором Московского района назначена старший советник юстиции Ольга Малых. Она начинала работу в надзорном ведомстве в 1995 году в Челнах, затем работала в Тукаевском районе и в Казани, с 2018 по 2021 годы - Казанский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Прокурором Приволжского района назначен старший советник юстиции Артур Шарипов, он родился и с 2004 по 2009 годы работал в Челнах, затем в Казани, с 2016 по 2021 годы являлся прокурором Апастовского района РТ.

Казанским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначен старший советник юстиции Наиль Исмагилов. Он начинал трудовой путь в Мамадышском районе, 10 лет являлся прокурором Рыбно-Слободского района, в 2007-2011 годах был начальником отдела по надзору за расследованием преступлений №1 прокуратуры РТ, в 2011-2021 – прокурором Приволжского района Казани.