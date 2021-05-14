Обнародованы новые детали допроса задержанного за стрельбу в школе Казани Ильназа Галявиева. Он окончательно взял себя в руки и смог восстановить хронологию событий дня 11 мая, когда и случилась трагедия, сообщает KAZANFIRST.

Ильназ сообщил, что приехал в гимназию утром, чтобы просто посмотреть расписание на день. Он выяснил, что второй урок начнется в 8:55. Именно второй урок он выбрал для себя временем нападения.

Потом Галявиев отправился домой, не спеша переоделся в экипировку, сделал фото перед зеркалом. Оба снимка отправил в Телеграм-канал, написав: "Сегодня я застрелю огромное количество биомусора".

Стрелять он начал на пороге школы, но промахнулся. Девушка убежала.

"Потом из гимназии стал выходить какой-то пожилой мужчина. Я выстрелил, отчего он упал на пол между двумя дверьми, ведущими в гимназию. Я прошёл внутрь на первый этаж, где встретил в коридоре незнакомую мне учительницу в возрасте 50 лет. Она шла в мою сторону. Я выстрелил ей прямо в голову, после чего она упала, и я снова выстрелил ей в голову. Женщина была мертва, я её убил. Далее в коридоре я встретил ранее незнакомую мне девушку-школьницу и попытался выстрелить ей в грудь. Я хотел её убить, нажав на спусковой крючок, но выстрела не произошло ввиду отсутствия патронов, и в это время девушке удалось убежать живой от меня", - рассказал стрелок.

Положив возле закрытой двери учебного класса изготовленную бомбу, находящуюся в рюкзаке, преступник продолжал стрелять на третьем этаже, стараясь целиться в голову. По его словам, в одном из кабинетов он застрелил учительницу, а потом потратил оставшиеся патроны на учеников, которые сидели под партами и прятались от него.

Ильназ успел отметить, что на улице идет урок физкультуры и выстрелил в направлении детей из окна несколько раз.

"Далее я выстрелил в других учеников, сидящих за партами, и добил их. Остальных я ранил, а кого-то ещё убил. В целом, находясь на третьем этаже гимназии, я убил не менее семи человек, но, возможно, и более. Точно не помню, многих я ранил. Может, они умерли", - сообщил стрелок на допросе.

Советский районный суд Казани избрал для казанского стрелка меру пресечения. Его отправили в СИЗО до 11 июля. Во время заседания стрелок заявил, что с обвинением согласен, но в содеянном не раскаивается.