10 мая скончалась легенда татарстанской адвокатуры Раушан Ковалинская. Об этом сообщили в Адвокатской палате РТ.

Карьеру адвоката она начала в 1957 году, с 1974 возглавляла юридическую консультацию Приволжского района, ныне Адвокатский центр Приволжского района. Неоднократно она избиралась в состав президиума коллегии адвокатов ТАССР, возглавляла школу повышения квалификации адвокатов и являлась членом комиссии по работе со стажерами при президиуме коллегии адвокатов ТАССР. Являлась руководителем стажировки многих ныне действующих адвокатов.

"Она была добросовестным, высококвалифицированным адвокатом, пользовалась заслуженным авторитетом, как у своих коллег, так и у тех, кому оказывала квалифицированную юридическую помощь", - вспоминают о ней коллеги.

Раушан Закизяновна поощрялась рядом почетных грамот, орденом и медалью. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, простились с Заслуженным юристом РТ 12 мая на Ново-татарстком кладбище.

Напомним, накануне в Татарстане также похоронили школьников и учителей, погибших при вооруженном нападении на школу №175.