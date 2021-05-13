Кадры, которые облетели мир в день трагедии в Казани, 11 мая, не оставляли сомнений - стрелок Галявиев ведет себя неадекватно. Но уже 12 мая, представ перед Советским районным судом, 19-летний Ильназ поразил всех спокойствием, выдержкой, рассудительностью. Он не возражал против присутствия журналистов и видеокамер, улыбался. На вопросы журналистов о том, понимает ли он степень содеянного, Ильназ лишь молчал и снова улыбался - под маской, но это было заметно по его глазам.

СКР предъявил обвинение в массовом убийстве, Советский суд арестовал на 2 месяца Галявиева за убийство 9 человек в казанской гимназии №175. Жертвами «стрелка» стали 7 детей и двое учителей, всех похоронили 12 мая.

Родные и знакомые Ильназа в суд не пришли. Сам он спокойно и без смущения принят тот факт, что его отправляют в СИЗО № 1 Казани. Адвоката стрелку назначило государство. Он не стал настаивать на более мягкой мере пресечения, да и подзащитный его об этом не просил.

Если экспертиза признает Ильназа вменяемым, ему грозит пожизненный срок.

Свою вину Галявиев признал, со всем согласился. Ни разу за судебное заседание он не опустил головы, смотрел на всех немного надменно и свысока. С таким же видом он был отконвоирован и в следственный изолятор, где пробудет до 11 июня.