Близкие Эльвиры Игнатьевой - учителя английского языка в 175 гимназии Казани - рассказали о том, какими были ее последние слова. Уцелевшие дети рассказали им, что преподаватель успела попрощаться с классом. Ее последними словами были "Прощайте, дети".

26-летняя Эльвира Игнатьева успела спасти одного ребенка, отвела его и прикрыла собой.Первая же пуля попала ей в голову. После чего стрелок перешел к расстрелу детей.

Накануне, 12 мая Эльвиру Игнатьеву похоронили. Близкая подруга учительницы рассказала "Лайф", что Эльвира собиралась увольняться из школы после учебного года. Она часто жаловалась на усталость и хроническую нехватку времени - не было возможности даже погулять.

Накануне суд Советского района Казани арестовал стрелка Ильназа Галявиева на 2 месяца. В результате стрельбы в школе 9 человек погибли, 23 пострадали.