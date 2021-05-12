Задержанный после стрельбы в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев полностью признал свою вину, сообщает "КП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Татарстана. Он не отрицает, что убил, и даже рассказывает, сколько человек стали жертвами. Однако Ильназ ошибся в расчетах.

Галявиев настаивает, что убил как минимум четверых взрослых. На деле же жертвами стали две учительницы. Количество погибших детей Ильназ точно не знает, говорит, что не было времени их считать. Но он предполагает, что должен был убить не меньше 7 человек.

Напомним, что жертвами стрельбы в школе в Казани стали 9 человек: две учительницы, а также семеро детей. В больницах остаются 23 человека. Тяжелораненых детей транспортировали в больницы Москвы.