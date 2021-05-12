Семеро детей и двое взрослых, погибших в результате стрельбы в казанской школе № 175, похоронены в Татарстане 12 мая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых. Рвущие душу на части кадры с похорон собрала наша редакция.

Фото: РИА НОВОСТИ Фото: РИА НОВОСТИ

Фото: journalnews.ru Фото: journalnews.ru

Фото: gazeta.ru Фото: gazeta.ru

Фото: iz.ru Фото: iz.ru