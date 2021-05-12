Казанская трагедия со стрельбой в школе № 175 отозвалась болью в сердцах жителей всех стран, регионов, городов. Погибли 9 человек, семеро - дети. Пострадали более 20 человек. 19-летний казанец, возомнивший себя "Богом" пришел с оружием в школу, которую когда-то сам окончил, чтобы "истребить как можно больше биомусора".

Каждый подобный случай больно ранит сердца людей, но делаем ли мы хоть какие-то выводы? Чему нас учит история?

Статистика

Только за последние пять лет в России сообщалось о 13 случаях стрельбы в школах или колледжах. Казанский случай стал 14-м. В каждом случае использовалось оружие, были погибшие и пострадавшие. Иногда стрельба была действительно несчастным случаем, но чаще - это спланированные акции, хорошо подготовленные, подкрепленные идеологическими выкладками преступников или являющиеся следствием их болезненного восприятия мира.

После каждого теракта в школе, начиная с Беслана, правительством принимается ряд мер, направленных на недопущение подобного в других городах. И меры хорошие, и стараются исполнители от души, но почему-то новые случаи бесчеловечных массовых убийств, нападений и стрельбы повторяются снова и снова.

Ранее о подобном было слышно лишь из международных новостей о расстрелах в США. Однако, по "американскому сценарию" вскоре начали действовать и в России.

3.02.2014 - Москва

Старшеклассник явился с ружьем в столичную школу № 263. Первый выстрел достался учителю географии, педагог умер на месте. На шум прибежал школьный охранник. Он сообщил полиции о трагедии. Школьник открыл огонь и по стражам порядка. Одного полицейского убил, второго ранил. Мальчик был задержан.

Чем кончилось? Экспертиза признала стрелка невменяемым, суд отправил его не за решетку, а на принудительное лечение.

18.03.2016 - город Находка

Молодой человек в школе устроил не стрельбу, а резню. Прямо в кабинете директора он нанес ножевые ранения 15-летней ученице, а потом покончил с собой. Девушка скончалась. Молодой человек таким образом хотел выяснить болезненные отношения со своей возлюбленной.

11.02.2017 - Татарстан, Нижнекамск

В школе № 1 14-летний мальчик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседу по парте. Пострадавший пошел к медикам, но они отказались вызвать ему "Скорую".

В итоге директор довез пострадавшего в больницу на личном автомобиле. 17 февраля ребенок скончался в одной из больниц Казани от полученного ранения.

24.04.2017 - Дагестан, село Агвали

В компьютерном классе сельской школы прогремел взрыв, который унес жизни 2 человек, 11 детей пострадали. Причина крылась в гранате, которую принес один из учеников на урок. Мальчик, как выяснилось, нашел гранату на улице и решил, что ему такой боеприпас точно не помешает.

5.09.2017 - Подмосковье, Ивантеевка

В школу № 1 Ивантеевки в Московской области ребенок пришел с кухонным топориком для разделки мяса, дымовыми шашками и пневматическим пистолетом. С топориком он напал на учительницу, разбросал дымовые шашки и устроил пальбу из пневматики.

Учитель и трое детей пострадали.15 февраля 2019 года Ивантеевский городской суд признал подростка виновным и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

27.10.2017 - Волгоград

В школе Волгограда нашли тело 14-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Тело лежало в туалете. Обошлось без спецопераций. Одноклассник погибшего мальчикам сам написал явку с повинной, сообщив, что принес нож, показывал его товарищам в туалете и нечаянно толкнул друга, у которого и был нож в руках. Эта история закончилась ничем: признали, что был несчастный случай, хорошие характеристики и очевидные обстоятельства дела помогли принесшему нож на уроки избежать наказания.

1.11.2017 - Москва

В коллеже на западе столицы нашли тела преподавателя ОБЖ и одного из студентов. Выяснилось, что ученик убил преподавателя, сделал фото, выложил их в ВК, а потом покончил с собой.

15.01.2018 - Пермь

Ученик с товарищем напали с ножами на детей, учившихся в 4 классе. Пострадали 9 человек и учитель. В общей суматохе нападавшие ранили друг друга. Оба выжили.

19.01.2019 - Бурятия

В бурятском поселке Сосновый Бор ученик школы с топором напал на детей и учителя, а потом пытался поджечь школу. Пострадали 6 детей, один преподаватель. Уже после задержания ученик попытался предпринять попытку самоубийства.

18.04.2018 - Стерлитамак, Башкирия

Мальчик из коррекционного класса с ножом напал на учителя и одноклассницу. Полил все вокруг щедро бензином и совершил поджог. Пострадали 4 человека.

17.10.2018 - Керчь

Студент местного политехнического колледжа привел в действие на первом этаже учебного заведения самодельную бомбу. А потом начал расстреливать людей из помпового ружья. Погибли два десятка человек. Сам агрессор покончил с собой.

В апреле 2019 года, выступая на лекции во Всероссийском государственном университете юстиции, председатель СК РФ Александр Бастрыкин назвал причиной стрельбы в керченском колледже "унижение на основе разного имущественного положения". По словам Бастрыкина, стрелка "постоянно унижали одноклассники".

Выводы

Примерно в половине всех случаев проверка показывает нарушения при организации охраны учебных заведений, недостаточные меры безопасности. Каждый раз об этом говорят, обещают принять меры. Но когда резонанс стихает, все снова возвращается на круги своя.

В Казани в школе, где случилась бойня, с 2019 года, по некоторым данным, не было нормальной охраны, поскольку услуги ЧОП дороги. Была только тревожная кнопка и героические сотрудники, которые готовы были ценой жизни успеть ее нажать, если потребуется. На пресс-конференции 12 мая власти РТ подчеркнули, что "вахтер" - это тоже форма охраны, а потому считать, что школа не охранялась, никак нельзя. Такое заявление было встречено скептически.

В трети всех случаев говорили о недостаточной работе психологов с детьми, семьями, о буллинге. Но лучше эта работа в российских школах проводиться не стала. Ученики 175-й школы в Казани едва могут вспомнить, как зовут их школьного психолога. Многие не были у него ни разу.

Довольно часто преступники заранее сообщают о намерениях - в интернете, знакомым, на форумах... Если бы на это обратили внимание в Казани, когда Ильназ Галявиев еще только готовился к своей расправе, его можно было бы успеть остановить. После казанской трагедии появилось предложение на федеральном уровне уменьшить анонимность в интернете. Будет ли это работать - покажет время.

Оборот оружия. Всегда всех интересует, откуда агрессоры его берут. На этот раз, вроде, все понятно - получил лицензию. Но на деле вопросов не меньше, в том числе и к медкомиссии, и к Росгвардии. А потому одним из важных, исторически значимых последствий казанской бойни может стать ужесточение законодательства в этой сфере. Именно этого 11 мая потребовал Путин. И именно такой проект 12 мая подготовили в Государственной Думе.

И наконец, семья. Почти у всех стрелков и инициаторов поножовщины были странности и сложности в поведении, в семье. Не могли не видеть родители казанского стрелка, что он ведет себя странно: по его словам, он сам сообщил родителям, что "он - Бог", а также отказался от родства с мамой и отцом. Если бы на этом этапе они обратились к психиатру с сыном, он бы мог выздороветь, и уж точно не получил бы лицензии на оружие.

Слишком много "если бы", которых история, как известно, не терпит и не допускает. Чему нас научит казанская трагедия, покажет только следующая трагедия, когда вместо школьного звонка где-то зазвучат выстрелы или крики. Если такое снова произойдет.