Советский районный суд города Казани рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения 19-летнему Ильназу Галявиеву, который накануне устроил стрельбу в школе № 175. В суде подтвердили информацию:

"Вопрос об избрании меры пресечения будет рассматривать наш суд. Материалы пока не поступили", - цитирует РИА Новости представителя суда.

Напомним, стрельба в школе на улице Джаудата Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Ее устроил 19-летний подросток Ильназ Галявиев — бывший ученик, объявивший себя "богом". Также при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство. В результате погибли 9 человек, включая семерых детей, еще 21 человек пострадал. Стрелявший задержан. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.