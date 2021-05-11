Мать молодого человека Ильназа Галявиева прокомментировала кровавую бойню, которую учинил ее сын в гимназии № 175 в Казани. Она отметила, что понятия не имела о том, что сын готовит нападение, сообщает Life.

Она отметила, что когда сын принёс ружьё домой, она поинтересовалась у него, что это. Она также была против оружия в доме, но повлиять на сына не могла. Молодой человек тогда ей ответил на все вопросы: "Не лезь, я буду охотиться".

Женщина сказала, что знала о лицензии на хранение оружия. Сейчас она находится в шоковом состоянии и не может попасть домой, так как квартиру обследуют сапёры.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по факту массового убийства.

В результате атаки на школу погибли, по последним данным, девять человек, кроме того, 31 получил ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.