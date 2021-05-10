Российская вакцина против коронавируса показали высокий уровень безопасности и эффективности, однако некоторым людям все же стоит отказаться от прививки. Такое заявление сделали специалисты Роспотребнадзора, сообщает ГЛАС.ру

Причины для того, чтобы не прививаться, имеются, но их не так уж и много. Вакцинация противопоказана людям, которые гиперчувствительны к какому-либо компоненту препарата. Отложить прививку необходимо беременным женщинам и тем, кто кормит младенцев грудью либо планирует зачать ребёнка в ближайшее время. Воздержаться также должны и люди, которые проходят химиотерапию или имеют тяжелые аллергические реакции. Лиц моложе 18 лет также пока не вакцинируют.