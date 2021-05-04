Стало известно о планах ввести для автолюбителей новые штрафы. Соответствующий документ с правками в КоАП поступил в аналитический центр при правительстве РФ.

Если проект при рассмотрении одобрят, то у сотрудников ГИБДД появятся новые причины выписать штраф водителям транспортных средств.

Выложить из кармана денежные средства в таком случае придётся за: неправильные шины; поврежденный бампер и незаконные лебедки; отсутствие подголовников и подушек безопасности (если они предусмотрены заводом); телефоны, козырьки, держатели и другое, что загораживает обзор; горящий Check Engine и другие индикаторы неисправностей; проблемы с фарами.

Дата рассмотрения пока неизвестна. Однако большая часть новых штрафов основана на правилах регламента Таможенного союза.