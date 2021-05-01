Жительница Арского района Татарстана Айгуль стала победительницей розыгрыша в "Инстаграме" и получила автомобиль Opel Astra. Историей поделились в администрации района.

Женщина надеялась, что когда-то и ей улыбнется удача: в аккаунте компании разыграли уже 13 машин, в каждом розыгрыше она участвовала, а счастливым для Айгуль стал 14-ый по счету. Условием была подписка на 95 аккаунтов, размещение информации о конкурсе у себя на странице и наличие не менее трех личных фото в аккаунте.

Все условия она выполнила, но на прямом эфире, в котором подводили итоги, присутствовать не могла. О том, что женщина стала победительницей, ее мужу по дороге в деревню сообщили друзья. Тогда Айгуль зашла в эфир где сама узнала о победе.

Автомобиль победительница уже забрала, однако прав у Айгуль пока нет, она только приступает к обучению и считает свой выигрыш хорошим знаком.

Недавно еще один татарстанец стал обладателем крупного приза с помощью соцсетей: он выиграл 4 миллиона в аккаунте у Тимати.