В Татарстане есть риск роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в ходе пресс-конференции заявила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, в феврале в республике было ощутимое снижение заболеваемости, в марте спад почти остановился, не наблюдается его и в апреле.

"И вот в апреле мы остановились в динамике. В среднем ежедневно регистрируется 34 случая, и, к сожалению, снижения от недели к неделе мы не наблюдаем. <...> Это нас несколько настораживает, поскольку мы оказались на грани и можем переступить ее не в том направлении, в каком бы нам хотелось",- отметила Авдонина.

Также она отметила, что с учетом низких темпов вакцинации и динамике заболеваемости о снятии коронавирусных ограничений речи не идет. К этому вопросу вернутся не раньше конца весны.