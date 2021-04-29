В Екатеринбурге на берегу реки Исети очевидцы обнаружили окровавленное тело 25-летнего парня, рядом с ним лежал серп. Об этом пишет портал E1.RU.

Обнаружившие молодого человека рассказали, что он был в дорогой одежде и с айфоном. На данный момент следователи проводят проверку, назначены экспертизы.

В местном МВД сообщили, что смерть не криминальная. Рядом с телом сыщики обнаружили телефон, ноутбук, личные вещи, кошелек. По информации источника у погибшего были отрезаны половые органы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.