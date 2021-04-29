Гидрометцентр Татарстана рассказал, какая погода ждет жителей на 1 мая. Кажется, традиционные шашлыки придется отложить на несколько дней.

В субботу, 1 мая, утром к Татарстану подойдет холодный фронт, днем температура составит +11…+16 градусов, ночью +5…+10 градусов. Днем ожидается ухудшение погодных условий – дожди, местами сильные, грозы, сильный ветер порывами 15-20 м/с.

В воскресенье, 2 мая, также прогнозируются дожди с грозами и сильным ветром. Днем температура будет +10…+15 градусов, ночью +3…+8 градусов.

По предварительному прогнозу на следующей неделе ожидается потепление до +19…+24 градусов.