31 минуту до вылета, а также отсутствие у опаздывающего пассажира при себе какого-либо багажа, оружия и спецсредств. Международный аэропорт "Казань" планирует запустить новую услугу для тех, кто опаздывает на свой рейс. Называться она будет "Я успею на самолет". Главным условием, сообщает "Татарстан-24" , будет прибытие в воздушную гавань Татарстана не менее, чем задо вылета, а также отсутствие у опаздывающего пассажира при себе какого-либо багажа, оружия и спецсредств.

Человеку нужно просто обратиться на информационную стойку в терминале 1А и оплатить услугу.

Ее окажут в том случае, если сама по себе она не приведет к задержкам рейса, сообщили в пресс-службе аэропорта.