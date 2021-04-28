В ходе прямого эфира главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов дал прогноз по приобретению коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе. При этом, отметив, что чем дольше будет идти вакцинация, тем больше вирус будет циркулировать и вероятность мутаций возрастет.

«По имеющимся данным, такими темпами мы достигнем коллективного иммунитета к сентябрю 2022 года. Это никак не устраивает. До 2022-го мы фактически должны жить в режиме ограничений, носить маски, забыть о летнем отдыхе. И вероятность развития мутаций велика», — сказал спикер.

Также Лопушов рассказал, что сейчас ежедневно прививаются по 4,5-5 тысяч жителей Татарстана, но мощность поликлиник и пунктов вакцинации рассчитана на то, чтобы делать по 40 тысяч прививок в день.

«Мы готовы вакцинировать вечером и даже ночью. За рубежом люди стоят в очереди, у нас сейчас такого нет. Но мы готовы развернуть и дополнительные количество пунктов», — рассказал спикер.