Кайбицкий чиновник Ильгиз Хаффазов обвинен в рукоприкладстве. Заявление в полицию Татарстана на главу Кайбицкого лесничества подавала его подчиненная. Женщина уверяет, что директор пытался ее душить за то, что она отказалась от участия в общем субботнике в минувшие выходные.

История быстро облетела социальные сети, и все бы, вроде ясно, но на деле в этой истории обнаружились подводные камни величиной с айсберг. Журналист ProKazan.ru связался с самим чиновником и выяснил, как обстоит все на самом деле.

Скандальное видео

Видеоролик с матерящимся главой лесничества был выложен в сеть. На нем господин Хаффазов ругается с подчиненной, выключает ее компьютер, замечает, что его снимают на телефон, и на этом съемка обрывается.

Несмотря на то, что избиения на видео нет, пострадавшая инженер лесничества Елена Филатова (фамилия изменена - прим редакции) уверяет, что директор побил ее, пытался задушить, разбил о стену ее мобильник, на который она и снимала происходящее. И все из-за ее отказа идти убираться вместе со всеми на субботнике.

Также она отметила, что руководитель нередко распускает руки, в связи с чем она обратилась в полицию, сняла побои и отправила телефон на экспертизу.