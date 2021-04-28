История быстро облетела социальные сети, и все бы, вроде ясно, но на деле в этой истории обнаружились подводные камни величиной с айсберг. Журналист ProKazan.ru связался с самим чиновником и выяснил, как обстоит все на самом деле.
Скандальное видео
Справка
"Мне ее жалко"
- А ничего не случилось особенного. У нее (Елены - прим. редакции) заскоки время от времени бывают. Раз в месяц-два она как с ума сходит, начинает заявления в полицию писать, ни разу проверки ничего не подтвердили. Вот и в этот раз - обычный ее "заскок"...
- Это не у меня с ней сложные отношения, у нее дома тяжелая обстановка. Понимаю, нервничает женщина, переживает, вот и приносит на работу все это. Трое детишек, муж, с которым постоянно скандалит. Она ко мне постоянно подходит и просит, чтобы дал ей квартиру, поскольку муж ее из дома выгоняет. Я говорю, ну как я дам? На основании чего? Чего в семью-то я полезу? Вот разведись, говорю, Елена, тогда и подумаем для отдельного жилья для тебя.
- У нас субботник был. Все убирались. Я иду по коридору, смотрю, дверь у инженеров открыта. Заглянул, а она там сидит, в пасьянсы на компьютере играет, карты раскладывает. Говорю, Елена, почему не на уборке? Она говорит, мол, не входит уборка территории в мои обязанности. Ну обидно по-человечески стало, ладно бы работала, а она в карты... Я и отключил ей провода от компьютера. Она все это на телефон снимала.
- Нет, просто отвел, закрыл рукой камеру телефона. Телефон ее цел, она сегодня с ним на работе была, так что пусть не обманывает.
- Не было с моей стороны такого. Может, муж ее побил, откуда мне знать, там те еще семейные отношения, детей вот только жалко. Трое...
- Нет, я пошел в свой кабинет после того, как ей компьютер выключил, она через 15 минут вломилась со включенным телефоном (а говорит, разбил...) и начала провоцировать, орать...
- Вчера приходили в лесничество из полиции. С сотрудниками поговорили, объяснения собрали. Они и раньше так приходили по ее заявлениям, не привыкать уже. Ничего не предъявляли, вежливые, поговорили и ушли.
- Мне ее жалко. Трое детей же. Да и не уволить ее так просто. Она знаете, какая? До Президента дойдет и настоит, чтобы ее восстановили. И все по новому начнется. Связываться не хочу. Пусть работает.
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