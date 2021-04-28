Врачи Республиканской клинической больницы в Казани провели сложную операцию 17-летней беременной девушке. На обследовании у нее обнаружили тромб, который мог убить пациентку в любую минуту. Об это сообщается на странице больницы.

После этого пациентку сразу отправили в Перинатальный центр РКБ, на консилиуме было принято решение, что операцию нужно проводить срочно.

«Задача максимум - спасти и маму, и малыша. Началась подготовка. Аню, как хрустальную вазу, должны были перевезти в МКДЦ. Реаниматолог был рядом на случай любой катастрофы. Через несколько минут команда была уже в МКДЦ. В операционную вошли бригады обеих клиник», — говорится в сообщении.

Врачи пошли на сложную и рискованную операцию: спасти беременность можно было только, не подключая аппарат искусственного кровообращения, без него у кардиохирурга было на извлечение тромба всего 80 секунд. Это была первая операция в Татарстане, когда беременной девушке удаляли тромб без искусственного кровообращения. Тромб был найден и извлечен, когда оставалось меньше минуты.

Теперь девушку ждут роды, на данный момент роды проходят хорошо.