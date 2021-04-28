Жители поселка Новые Салмачи пожаловались на то, что их принуждают платить не за воду, а за коммуникации по которым она проходит. Видео разговора с представителями управляющей компании выложили в сеть.

«Приехали 3 бандита, ни договоров, ни документов, сказали, что за воду отныне будем платить им 1 кв.м земли 1 рубль. У нас ржавая вонючая вода. Если не подпишем договор до 20 мая всех отключат! 90-е вернулись!»,- написали авторы ролика.

Представитель компании очень спокойно разговаривал с собравшимися и сообщил, что люди могут обращаться в любые органы, то все равно тариф поменяется.

«Возмущение жителей не передать словами. Мы живём как будто в прошлом... то во времена помещиков, то во времена ОПГ. С нас брали по 100 тысяч рублей с каждого дома за подведение коммуникаций... а теперь решили что нужно навязать еще и их обслуживание»

«Бурите свою скважину. Ставьте очистительные системы. И будет вам счастье. И не от кого не зависеть»

«Это видео просто надо передать в прокуратуру»

«Ну и лица у этих предпринимателей! Я не имею отношения к Новым Салмачам, но мне искренне жаль всех кто там живет. Надеюсь, у вас получится защитить свои права»

«Пусть делают 500 рублей не деньги, главное чтоб вода была не ржавая», — пишут жители поселка.

