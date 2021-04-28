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Фото: скриншот видео

«ОПГ снова управляет улицами?»: в Казанском поселке могут отключить воду

28.04.2021, 10:13 1258 2 prokazan.ru

Жители поселка Новые Салмачи пожаловались на то, что их принуждают платить не за воду, а за коммуникации по которым она проходит. Видео разговора с представителями управляющей компании выложили в сеть.

«Приехали 3 бандита, ни договоров, ни документов, сказали, что за воду отныне будем платить им 1 кв.м земли 1 рубль. У нас ржавая вонючая вода. Если не подпишем договор до 20 мая всех отключат! 90-е вернулись!»,- написали авторы ролика.

Представитель компании очень спокойно разговаривал с собравшимися и сообщил, что люди могут обращаться в любые органы, то все равно тариф поменяется.

«Возмущение жителей не передать словами. Мы живём как будто в прошлом... то во времена помещиков, то во времена ОПГ. С нас брали по 100 тысяч рублей с каждого дома за подведение коммуникаций... а теперь решили что нужно навязать еще и их обслуживание»

«Бурите свою скважину. Ставьте очистительные системы. И будет вам счастье. И не от кого не зависеть»

«Это видео просто надо передать в прокуратуру»

«Ну и лица у этих предпринимателей! Я не имею отношения к Новым Салмачам, но мне искренне жаль всех кто там живет. Надеюсь, у вас получится защитить свои права»

«Пусть делают 500 рублей не деньги, главное чтоб вода была не ржавая», — пишут жители поселка.
 

 

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комментарии

Горожанин
0
28 апреля 2021
11:19
>90-е вернулись!
До них ещё не дошло, что они никуда и не уходили. Всё будет только хуже потому что теперь - люди это новая нефть, и источник дохода.
Горожанин
1
28 апреля 2021
11:29
Люди очнитесь. Всё это идёт только от нынешней власти. Вы сами во всём виноваты. Вы упорно продолжаете выбирать Путина и Миннеханова, а так же Единую Россию. И что вы получаете за это. Вот ровно то, с чем сталкиваетесь. Эти люди не могут ничего дать народу, а только забрать и запретить. Очнитесь уже...

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Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021
Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
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Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
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Дочь легендарного летчика Чкалова мошенники «кинули» на 23 миллиона рублей
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Туроператоры начали массово переносить туры в Турцию с мая на середину лета
08:40, 11.04.2021
Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021
Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021
В России названы самые быстро дорожающие продукты
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Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021
«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
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Тычинки, пестики: 44-летняя учительница биологии совратила 12-летнего школьника
20:00, 09.04.2021
Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021
Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
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Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
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Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021
Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021
Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
01:00, 09.04.2021
Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021
Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
19:00, 08.04.2021
Женщина 17 лет скрывала свою дочь и использовала ее как бесплатную рабочую силу
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Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
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Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
08:12, 08.04.2021
Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
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«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
06:00, 08.04.2021
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Дмитрий Песков объяснил, что делают российские войска рядом с украинской границей
20:00, 07.04.2021
Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
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Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
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13-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
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В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
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Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
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Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
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«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью